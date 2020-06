Pietro Lombardi & Sarah Lombardi: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! Eigentlich schien es so, als ob und ihre Differenzen hinter sich lassen konnte. Über die jüngste Aussage von Pietro, wird sich Sarah jedoch gar nicht freuen...

Sarah Lombardi: Traurige Beichte! Sie kann es einfach nicht lassen

Pietro und Sarah durchlebten schwierige Zeiten

Nachdem im Oktober 2016 die Affäre von Sarah Lombardi und ihrer Jungendliebe Michael T. ans Licht kam, überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen über Sarah und Pietro. Nicht nur ihre Liebe lag in Trümmern, die beiden lieferten sich auch einen erstklassigen Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Doch im Verlauf der letzten Monate wirkte es so, als ob die beiden die Kurve wieder gekriegt hätten - bis jetzt! Mit seinem jüngsten Statement könnte Pietro nämlich nun wieder alte Wunde aufreißen...

Die Familie von Pietro mochte Sarah nicht

"Meine Eltern und Sarah waren jetzt nicht so die besten Freunde. Da hatte es nicht so gefunkt. (...) Das hört sich jetzt böse an, aber meine Mutter und mein Vater haben immer gesagt: 'Pass auf bei der Frau!'", erklärt Pietro jetzt in dem -Format "Lasst und reden, Mädels!" Definitiv harte Worte, die an Sarah sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was die über diese Aussage denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...

Oh je! Wird Sarah diese Hürde meistern?