Pietro Lombardi: Scheidung! Jetzt spricht er endlich Klartext!

Unglaulich, aber wahr! und Sarah sind mittlerweile seit fast zwei Jahren getrennt. Eine halbe Ewigkeit. Doch obwohl vor allem der Musiker ein Liebescomeback definitiv ausschließt, hat bisher keiner der beiden die Scheidung eingereicht. Bis jetzt....

Sarah Lombardi: Jetzt zeigt sie ihre neue Liebe allen

Pietro Lombardi spricht über die Scheidung von Sarah

Mittlerweile ist nämlich glücklich vergeben. Und es wird immer ernster zwischen ihr und Freund Roberto. Die beiden haben sogar schon darüber gesprochen, in Zukunft zusammenzuziehen. Höchste Zeit also, endlich mit der Vergangenheit abzuschließen. Und so ist nach zwei Jahren Trennung auch endlich eine Scheidung in Sicht....

"In der Tat ist das nun ein Thema. Sarah hat einen Freund, ich habe vielleicht bald auch mal eine Freundin. Dafür sollte man dann auch klare Verhältnisse schaffen. Ich glaube, wir haben ein wenig die Trennung vertrödelt, weil beide mit anderen Dingen beschäftigt waren. Wir haben auch schon über eine gütliche Trennung gesprochen und sind uns einig. Ich denke, dass wir dieses oder nächstes Jahr diesen Schritt vollziehen werden. Aber noch sind keine Anwälte eingeschaltet", verrät Pietro Lombardi selbst gegenüber "Bild".

Pietro Lombardi freut sich für Ex Sarah

Scheint, als würden Sarah und Pietro Lombardi bald endlich einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Liebe ziehen. Ein gutes Verhältnis haben die beiden trotzdem. Beide kümmern sich liebevoll um Söhnchen Alessio - und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Und auch den neuen Freund der 25-Jährigen akzeptiert Pietro voll und ganz. "Ich muss sagen, der ist echt in Ordnung. Er verhält sich in meinen Augen auch sehr erwachsen. Wenn zum Beispiel der Vater mit seinem Sohn spricht, zieht er sich zurück und gibt uns dann auch den Freiraum. Alessio mag ihn auch. Meinen Segen hat sie", erklärt er weiter.

Sarah und Pietro sind mittlerweile eine glückliche Patchwork-Familie. Vor allem für Alessio ist das wohl das größte Geschenk....