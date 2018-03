Pietro Lombardi: Schlimmer Liebeskummer?

Pietro Lombardi schaut ernst, er versteckt seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille. Seine Worte berühren die Worte. Doch was ist passiert? Leidet der Sänger etwa an Liebeskummer?

Pietro Lombardi: Total verliebt!

Pietro Lombardi: Herzschmerz wegen einer neuen Frau?

"Versteck dein gebrochenes Herz nicht, es ist wunderschön...Es zeigt, dass du gekämpft hast und jetzt noch stärker bist", schreibt Pietro Lombardi nachdenklich in den sozialen Netzwerken. Die Fans reagieren natürlich sofort auf die Worte des Sängers. Sie haken nach: "Wer hat dir das Herz gebrochen?" Und sie stehen ihm bei: "Du findest noch dein Glück! kommt immer unverhofft und dann volle Kanne!"

Doch was ist passiert? Hat sich Pietro Lombardi neu verliebt? Wurde ihm von einer Frau das Herz gebrochen? Oder gelten die Worte vielleicht sogar seiner Ex Sarah Lombardi? Was es mit dem kryptischen Text auf sich hat, verrät Pietro Lombardi nicht....

Hängt Pietro Lombardi noch an Sarah?

Im Oktober 2016 kam es zur Trennung zwischen Pietro Lombardi und Sarah - und die sorgte für heftige Schlagzeilen! Denn damals wurde bekannt, dass Sarah eine Affäre mit ihrer Jugendliebe Michal T. hatte. Ein bitterer Schlag für Pietro Lombardi. Das Paar zog von einem auf den anderen Tag einen Schlussstrich.

Heute verstehen sich Pietro und Sarah gut - vor allem ihrem Söhnchen Alessio zu Liebe. Doch es würde wohl niemanden wundern, wenn die Narben bei Pietro nach so einer Trennung immer noch tief sind....