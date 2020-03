Pietro Lombardi: Schock-Aufnahmen! Heimliches Leiden enthüllt

Reddit this

Der Terminkalender von ist bis oben hin gefüllt. Wenn er nicht gerade Zeit mit seinem Sohn verbringt, steht er auf der Bühne, gibt Interviews oder arbeitet an neuen Projekten. Doch langsam fehlt dem 27-Jährigen die Kraft. Auf verrät er den traurigen Grund dafür.

Pietro Lombardi: Knallharte Attacke gegen Ex-Sarah Lombardi!

Trauriges Leiden enthüllt

Mitten in der Nacht teilt Pietro ein Video in seiner Story. Darin gesteht er: „Ich habe Schlafstörungen!“. Und die wirken sich mittlerweile erheblich auf sein Wohlbefinden aus. „Es ist unglaublich. Ich schlafe dann zwar ein, aber immer gegen 3 - 4 Uhr werde ich wach und bin topfit. Ich will doch einfach einmal durchschlafen“, klagt der Sänger.

Wenn er sich nachts nicht richtig erholen kann, fühlt Pietro sich am nächsten Tag natürlich schlapp und ausgelaugt. Ein Umstand, der dem smarten Single-Boy Kopfzerbrechen bereitet. Denn bei seinem straffen Zeitplan braucht er viel Energie und angemessene Ruhezeiten. Bleibt zu hoffen, dass der -Juror bald eine Lösung für sein fieses Schlafproblem findet…

Drama um Alessio! Was ist nur bei Pietro und los?