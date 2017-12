Pietro Lombardi: Schock-Diagnose! Sein Arzt schlägt Alarm

Alle lieben Pietro Lombardi! Mit "Seniorita", seinem gemeinsamen Song mit Kay One, startet der 25-Jährige gerade so richtig durch.

Wird ihm der Erfolg jetzt zum Verhängnis? Viel Erfolg bedeutet nämlich auch viel Stress - und der Macht krank!

Pietro war sogar schon in der Klinik.

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO!

So krank ist Pietro Lombardi

Pietro Lombardi postete bei Snapchat bereits vergangene Woche Schock-Fotos! Darauf ist zu sehen, dass er an einem Infusionsschlauch hängt. Die Fans sind in großer Angst um den Sänger.

Pietro Lombardi verrät, was passiert ist: Er hat einen Hexenschuss! "Hexenschuss lässt grüßen", schreibt er zu einem anderen Foto auf Snapchat.

Aber: Kann er so überhaupt noch auf die Bühne? Am 5.1 will Pietro Lombardi zusammen mit Musiker-Freunden nämlich ein Benefizkonzert geben.

Weihnachten will er zusammen mit Sarah und ihrer Familie feiern. Um dann wieder fit zu sein, muss er sich jetzt auf jeden Fall schonen!