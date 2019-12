Pietro Lombardi: Schock-Enthüllung für Sarah! Er setzt alles aufs Spiel

Söhnchen Alessio (4) ist für Pietro Lombardi sein Ein und Alles. Niemals würde er ihn irgendeiner Gefahr aussetzen. Doch jetzt kommt raus: Pietro scheint mit einem kriminellen Rockerclub zu sympathisieren. Bringt er seine Familie damit in Gefahr?

Gewaltdelikte, Drogenmissbrauch, Schutzgelderpressung – die Liste der Straftaten von Mitgliedern des umstrittenen Rockerclubs Hells Angels ist lang. Wer sich mit ihnen einlässt, gerät schnell in einen Sumpf von Kriminalität und Gewalt. Und was passiert, wenn man sich als Musiker mit kriminellen Gruppierungen einlässt, ist spätestens seit dem Fall (41) kein Geheimnis mehr. Aus seiner Freundschaft mit dem Abou-Chaker-Clan wurde schnell eine Feindschaft. Ergebnis: Der Rapper steht unter ständigem Polizeischutz.

Was hat Pietro Lombardi mit den Hells Angels zu tun?

Umso verwunderlicher ist es, dass der eigentlich so harmoniebedürftige Pietro Lombardi (27) jetzt mit den Hells Angels zu sympathisieren scheint. Erst in der vergangenen Woche postet er sich mit einem engen Freund – einem Hells Angel! Auf seinem Profil bannen dick die Buchstaben „affa“. Eine Abkürzung für „Angels forever, forever Angels“, was sinngemäß bedeutet, dass ein Hells-Angels-Mitglied immer für ein anderes eintreten wird – und zwar in jeder noch so brenzligen Lebenslage. Und ja, auch dann, wenn die Lage fernab der Legalität liegt. „Baro“, wie er sich nennt, posiert mit dicken Autos, teuren Luxusuhren oder auch gern mal vermummt mit einem Totenkopftuch.

Und dieser Mann ist nicht der einzige aus diesem Milieu, dem Pietro auf folgt. Unter den nicht einmal 175 Profilen, für die sich der Sänger interessiert, findet man zahlreiche weitere, die eine Verbindung zu den Hells Angels vermuten lassen. Wie innig die Beziehung zur umstrittenen Rockerbande und Pietro wirklich ist? Bereits vor zwei Jahren gab es Gerüchte, dass Pietro sogar auf der Hochzeit von Frank Hanebuth (55) auftauchte. Er war der Präsident des mittlerweile aufgelösten Hells-Angels-Charters von Hannover. Ob (27) von den Machenschaften ihres Ex-Mannes weiß? Unklar. Als stolzer Papa des kleinen Alessio sollte sich Pietro jedenfalls nicht diesen unberechenbaren Gefahren aussetzen. Denn wer einmal auf die schiefe Bahn gerät, kommt so leicht nicht mehr von ihr runter...

