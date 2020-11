Pietro Lombardi: Schock nach dem Liebes-Aus! Jetzt kommt die bittere Wahrheit raus

So eine Überraschung: Sarah Lombardi ist nicht mehr nur einfach happy mit ihrem Lover Julian Büscher (27) – sie will ihn sogar heiraten! Im Urlaub auf den Malediven ist der Fußballer vor Sarah auf die Knie gegangen. Mit Erfolg: „Wir sind so glücklich“, ließ die Sängerin via Insta wissen. Und an ihren Verlobten gewandt: „Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen!“

Und das, wie es scheint, auch in beruflicher Hinsicht: Der Profi-Kicker unterstützt Sarah neuerdings auch in Business-Angelegenheiten. „Er managt einiges bei mir im Hintergrund“, erklärt die 28-Jährige. Seine eigene Karriere? Scheint nicht mehr so wichtig, bei seinem Verein TuS Haltern wolle Julian nicht verlängern, heißt es.

Pietro Lombardi wurde einfach ersetzt

Dafür konzentriert er sich auf sein künftiges Familienleben: Im Umgang mit Sarahs Söhnchen Alessio (5) beweist er Papa-Potenzial – und mit der Schwiegermama in spe futtert er sonntags Sahnetorte. Also alles perfekt? Für Sarah schon – aber wohl nicht für ihren Ex Pietro (28).