Pietro Lombardi: Schon wieder verletzt!

Armer ! Nachdem er vor wenigen Monaten bereits am Knie operiert werden musste, hat er sich nun schon wieder verletzt.

Pietro Lombardi: Krasse Anabolika-Beichte!

Gemeine Schulterverletzung

Scheinbar wollte der Sänger seinen Fans nicht einmal von seiner Verletzung erzählen. Doch seine aufmerksamen Follower bemerkten sofort, dass etwas nicht stimmt! „Viele haben gefragt: ‚Pietro, hast du dich verletzt? Was ist passiert? Warum hast du ein Pflaster am Arm?‘ Ich habe eine Infusion bekommen. Ich habe mich tatsächlich an der Schulter verletzt“, gesteht er.

Ob er sich die Verletzung wohl beim Sport zugezogen hat? Immerhin trainiert der 27-Jährige seit zwei Wochen hart für seinen Traumkörper. Bleibt zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht!

