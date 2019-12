Pietro Lombardi: Schreckliches Todes-Drama! Er zieht sich vorerst zurück!

Armer ! Erst vor einigen Tagen berichtete der Star, dass er am Knie operiert werden muss. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Pietro Lombardi: Schock-Enthüllung für Sarah! Er setzt alles aufs Spiel

Pietro Lombardi in Trauer

Via " " wendet sich Pietro nun mit einer herzzerreißenden Nachricht an seine Fans. So berichtet er: "Heute ist der Vater einer meiner besten Freunde von uns gegangen. Ich bin traurig und schockiert, denn er war immer wie ein eigener Papa. Ich hoffe, dass ihr versteht, dass ich das erstmal verarbeiten muss. Ich werde mich bis Freitag aus allen Socail Media Plattformen zurück ziehen. Ich liebe euch und hoffe auf euer Verständnis. Oh je! Was für erschütternde Worte." Danach ergänzt Pietro: "In Trauer".

Pietro durchlebt schwere Zeiten

Nicht nur der tragische Todesfall macht Pietro aktuell zu schaffen. Erst kürzlich verriet Pietro seinen Fans, dass er unter gesundheitlichen Problemen leiden würde. Schon seit Längerem hatte Pietro immer wieder Schmerzen im Knie und musste sich letztendlich einer OP unterziehen. Für den Sänger alles andere als leicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Pietro schon bald wieder erholt hat und diese schlimme Phase schnell hinter sich lassen kann.

