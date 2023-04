Pietro Lombardi: Sein Ex-Rivale packt aus!

12 Jahre ist es nun bereits her, dass Pietro Lombardi die 8. Staffel DSDS gewann. Seither ist der Sänger immer wieder mit neuen Songs in den Charts und begeistert seine Fans auf Tour. Der frischgebackene 2-Fach-Papa kann auf eine steile Karriere zurückblicken. Doch wie war er eigentlich zu DSDS-Zeiten so drauf? Das hat uns nun sein einstiger Mitstreiter Sebastian Wurth exklusiv verraten.