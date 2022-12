Pietro Lombardi: Sein Familienglück ist in 100 Teile zerbrochen

Seitdem der kleine Lombardi auf der Welt ist, konnten die Fans den Jungen beim Großwerden auf Instagram begleiten – und gelegentlich sein Gesicht sehen. Doch wenn es nach Papa Pietro geht, ist damit jetzt Schluss. Er verkündete: "Der Kleine ist natürlich Teil meines Lebens, ich teile gern Momente mit ihm. Ich habe für mich aber beschlossen, dass ich das jetzt noch ein bisschen reduzieren werde und nicht alles von ihm teile. Also denkt nicht, nur weil bei mir nichts zu sehen ist, dass ich den Kleinen nicht habe." Tatsächlich gibt es auf Pietros Profil kein einziges Bild, was Alessio von vorne zeigt.

Ganz anders ist das bei Mama Sarah Engels: Die postet ständig Bilder von Alessio und seiner Schwester Solea, die sie vor gut einem Jahr mit Ehemann Nummer zwei, Julian, bekam. Alessio hat einen wichtigen Anteil, an ihrem Instagram-Account – mit dem sie Geld verdient. Familienfotos dem Italien-Urlaub oder vor dem Weihnachtsbaum. Hauptsache ihre Instagram-Follower sind happy!

Dass der Kleine das nicht immer so toll findet, sieht man auch auf ihren Beiträgen. Mittlerweile geht er ja in die Grundschule. Mitschüler könnten ihn wegen der Fotos hänseln, es könnte dem Knirps unangenehm sein. Und eine Kinderseele ist nicht so belastbar – wie die seiner prominenten Eltern. Sicher hat Pietro daher seinen Entschluss gefasst: Denn für ihn ist das Wichtigste, dass es Alessio gut geht.

