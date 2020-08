Pietro Lombardi: Sein Glück droht zu zerbrechen!

Auch wenn Pietro gerne wieder Teil der "DSDS"-Jury wäre, muss er seine Fans vorerst noch um etwas Geduld bitten. So gibt er via Instagram zu verstehen: "Ich würde euch gerne mehr sagen, aber ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde euch in den nächsten Tagen was dazu sagen können oder auch nicht." Oh je! Wann Pietro seinen Anhängern wohl Klarheit verschaffen wird? Wir können gespannt sein, wie es für den Sänger weiter geht...