Pietro Lombardi: Sein größter Wunsch ist geplatzt wie eine Seifenblase

Wie Pietro nun offenbart, gibt es zwischen dem Dino Tino, der die Hauptfigur in seinem Kinderbuch spielt und ihm jede Menge Parallelen! So berichtet Pietro gegenüber "Prominent" über seinen insgeheimen Traum: "Ich bin Dino Tino der eigentlich Fußballer werden möchte, aber irgendwie es dann doch nicht klappt und er am Ende Sänger ist." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro strebte eigentlich eine Karriere als Spitzensportler an, konnte diesen Wunsch jedoch nie realisieren - zur Erleichterung seiner Fans! Wenn in Pietros Leben nämlichen alles anders gekommen wäre, wäre die deutsche Musikwelt definitiv um ein Talent ärmer ...