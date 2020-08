Pietro Lombardi: Sein großer Traum wird endlich wahr!

Pietro freut sich auf sein neues Haus

Kürzlich verriet der Sänger, dass er unbedingt ein eigenes Haus haben will. Und dieser Traum wird nun endlich wahr! "Heute um 14 Uhr habe ich eine letzte Hausbesichtigung und dann muss ich mich entscheiden, welches Haus es wird. Bin etwas nervös, aber freue mich extrem", verrät der 28-Jährige in seiner Instagram-Story. Sein Ziel für 2020: "Dieses Jahr noch in mein neues Haus einziehen".

Mittlerweile weiß Pietro, worauf er beim Hauskauf achten muss, denn beim letzten Mal gab es einige Dinge, die ihn gestört haben. "Das nächste große Projekt bei mir ist, mir ein neues Haus zu kaufen. Denn ich habe so viele Vorstellungen davon, was ich beim ersten Haus falsch gemacht habe, würde ich mal sagen. Das ist so der nächste Step. Und da freue ich mich drauf, denn ich möchte es wirklich schön haben. Romantisch...", verriet der DSDS-Star kürzlich. Es bleibt also weiterhin spannend...

