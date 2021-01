Pietro Lombardi: Sensationelles DSDS-Comeback?

Pietro Lombardi wird immer wieder auf ein DSDS-Comeback angesprochen. Zuletzt wieder in einer Fragerunde bei Instagram. Seine Antwort: "Also ich habe viele TV-Angebote bekommen für eigene Formate, das steht offen und zu DSDS zurück, wer weiß! Mal schauen."

So so, ein klares Nein klingt definitiv anders! Und auch Dieter Bohlen wäre sicher nicht abgeneigt. Er und Pietro verstehen sich prächtig und: So ein Ärger wie mit dem Wendler ist definitiv ausgeschlossen.

Ob aber nun bei DSDS oder in einer anderen Show - die Fans dürfen sich offenbar auf den 28-Jährigen im TV freuen.

Große Sorge um Alessio! Alle Einzelheiten gibt es im VIDEO: