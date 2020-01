Pietro Lombardi: Sex-Skandal!

Huch, so kennen wir Pietro Lombardi ja gar nicht! In einer intimen Beichte gibt der Star nun einen pikanten Einblick in sein Privatleben...

Eigentlich ist dafür bekannt, dass er sich zu privaten Liebes-Themen eher bedeckt hält, um so verwunderlicher somit die jüngste Story von dem Sänger...

Sarah Lombardi: Erwischt! Fotos mit fremden Mann aufgetaucht

Pietro Lombardi muss Liebes-Klatsche verkraften

Nach Silvester tauchten von Pietros Ex-Flamme " "-Melissa Bilder auf, die Pietro einen ordentlichen Stich versetzten. Der Grund: Melissa war dabei zu sehen, wie sie mit " "-Star Richard Heinze heftig rumknutschte. Und das, obwohl Pietro erst vor einigen Wochen verkündete, dass er und Melissa keine Zukunft miteinander haben, da ihm dafür einfach die Zeit fehlen würde. Oh je! An Angeboten mangelt es dem Star jedoch nicht. So packt Pietro nun über eine sehr unmoralische Offerte aus, welche er von einem weiblichen Fan erhalten hat...

Pietro Lombardi packt über Sex-Angebot aus

Gestern flimmerte erstmals die neue " "-Dokumentation "Absolut Pietro Lombardi" über die Fernsehbildschirme. Pietro gab dabei ganz private Einblicke in seinen Alltag und berichtet ebenfalls über ein paar pikante Erlebnisse aus seinem Leben. So beichtet er über eine Autogrammstunde: "Da war eine erwachsene Frau, die hat mir einen Brief gegeben, auf dem 'Öffnen stand'." Pietro ergänzt: "Da war ein Kondom drin und auf dem Zettel stand 'Hast du Bock?'" Hoppla! Noch heute scheint Pietro dieses Angebot nachhaltig zu beschäftigen: "Ich war schockiert. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist!" Ob Pietro in der nächsten Zeit wohl noch mehr schlüpfrige Details preisgibt? Wir können gespannt sein...

