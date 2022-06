Pietro Lombardi: SIE enthüllt nun sein Liebes-Geheimnis!

So so, da scheint Eva Benetatou wohl ein paar Insider-Infos zu Pietro Lombardis Liebesleben zu haben. Dass der Sänger und seine Ex Laura Maria Rypa wieder anbandeln, hat der Vater des kleinen Alessio bereits selbst bestätigt. Er und Laura würden sich wieder wieder Treffen und Kontakt haben, jedoch wolle er noch nicht mehr dazu sagen. Doch nun scheint die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin mehr zu wissen und plaudert in ihrer Instagram Story aus: