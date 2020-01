Pietro Lombardi: So leidet er unter seinem Single-Dasein

Er will endlich eine Beziehung!

Rund vier Jahre ist es her, dass sie Ehe zwischen Pietro und auseinanderging; seitdem herrscht bei dem Sänger in Sachen Beziehung eine Liebes-Flaute.

Wie sehr sich eine neue Frau an seiner Seite wünscht, erklärte er jetzt ganz offen vor laufenden Kameras!

Bei DSDS: Pietro Lombardi klagt über sein Single-Leben

In der Auftakt-Folge von , in der Pietro Lombardi an der Seite von , "Let's Dance"- , und Sänger in der Jury sitzt, packte der 27-Jährige über seinen Frust als vermeintlicher Dauer-Single aus.

"Kann doch nicht sein, dass ich seit vier Jahren Single bin! Ich bin doch ein Beziehungsmensch!", klagte der Sänger, nachdem er in einem Interview auf sein Liebesleben angesprochen wurde.

Von seiner neuen Herzdame habe er dabei schon feste Vorstellungen:

"So eine Kassiererin. Eine, die was ganz Normales macht. Aber ich gehe immer zu Rewe, da ist keine für mich!", erklärte Pietro im Gespräch mit Poptitan Dieter Bohlen.

Bleibt zu hoffen, dass der Sänger bald schon seine neue Traumfrau in den Armen hält!