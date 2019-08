Pietro Lombardi: Mit diesem Video macht er seine Fans verrückt

Es ist erst wenige Wochen her, da sträubte sich Pietro Lombardi sein Markenzeichen abzulegen. Die Verantwortlichen vom -Fernsehgarten hatten darauf bestanden, dass er bei seinem Auftritt auf sein Cap verzichtet. „Leute, kleine Komplikation. Ich trete doch nicht beim Fernsehgarten auf, weil die Dame meinte, dass ich nicht meine Mütze tragen darf“, empörte sich der 27-Jährige per Videobotschaft.

Pietro Lombardi veröffentlicht neues Musikvideo

Im Musikvideo zu seinem neuen Song „Macarena“ gewährt der „DSDS“-Juror seinen Fans einen seltenen Anblick. Gleich zwei Mal ist er ohne seine geliebte Mütze zu sehen.

Bereits seit langer Zeit fragen sich viele Fans, was eigentlich unter der Kappe steckt. Trägt eine Glatze? An den Seiten, die von der Kappe nicht verdeckt werden, ist er immer kurz geschoren. Da liegt die Vermutung nahe.

Nun die Erkenntnis: Die Seiten sind kurz. Der Rest ist länger als die meisten Fans wohl erwartet hätten. Zudem stylt Pietro die Haare zur rechten Seite und trägt Seitenscheitel.

Pietro Lombardi oben ohne: Fans rasten aus

Bei seinen Fans kommt der neue Look super an. Eine Userin schreibt: „Wer hat auch bemerkt, dass Pietro kurz ohne Mütze zu sehen ist?“ Eine andere freut sich: „Einfach mega. Du mal ohne Cap find ich nice.“ Ein weiterer User kommentiert das Musikvideo, das in den ersten 24 Stunden schon über 360.000 Klicks auf bekommen hat: „Ich wusste nicht, dass er solche Haare hat. Ich dachte er hätte ne Glatze (Sorry Pietro).“

Nach diesen Reaktionen seiner Fans überlegt es sich Pietro vielleicht nochmal anders und zeigt sich künftig öfter im „Oben ohne“-Look.