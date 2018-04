Pietro Lombardi: Diät-Geheimnis! So will er abspecken!

Jetzt mal ehrlich: Pietro Lombardi (25) hat eine riesige Fangemeinde. Und denen ist es völlig egal, ob er jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger Kilos auf den Rippen hat. Trotzdem scheint sich der DSDS-Sieger von 2011 aktuell nicht ganz so wohl in seiner Haut zu fühlen. Völlig zu unrecht, finden die Fans. Dennoch hat er angefangen, eine ganz besondere Diät zu machen - die ihm jetzt schon gewaltig auf den Keks geht! Was er genau macht und was er am meisten vermisst, hat er jetzt verraten...

Pietro Lombardi: "scheiss Diät"

Wer kennt es nicht: Abnehmen ist nicht so leicht - obwohl man es selbst so gerne wäre. Auch unsere Promis haben damit zu kämpfen! Obwohl Pietro seit seinem Sieg bei DSDS massig an Muckis zugelegt hat, kam in der Zwischenzeit ein kleines Papa-Bäuchlein auf den wohlgeformten Sixpack. Ist ja nicht schlimm - aber er selbst will wieder seinen gestählten Körper zurück! Aber auf Salat und Co. hat er so gar keine Lust...

Low-Carb statt Pizza. "Ein Witz" schreibt Pietro dazu Instagram _pietrolombardi_

Pietro Lombardi: Er setzt auf Low-Carb!

Also singt der gebürtige Karlsruhe in seiner Instagram-Story ein spontanes Liebeslied: "Pizza, Pizza wo bist du hin..." Aber was tut man nicht alles für... ja, für wen eigentlich? Für sich selbst? Oder ist er nach der Trennung von seiner Sarah (24) im letzten Jahr etwa wieder frei für eine neue Liebe - und will dafür bestmöglichst aussehen? Seine weiblichen Fans jedenfalls lieben ihn so oder so: "Guten Hunger.. wobei ich finde, dass du eine Diät nicht nötig hast", schreibt eine junge Frau. Na, also!