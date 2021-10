Pietro Lombardi: Sohn Alessio braucht ihn jetzt so sehr

Pietro Lombardi (29) ist am Ende seiner Kräfte. An seine Instagram-Follower richtet der Sänger am nächsten Morgen einen verzweifelten Hilferuf: "Ich bin so krass müde, das kann sich keiner vorstellen. Aber wir haben viel vor ..." Man möchte ihm zurufen: Pietro, schalt einen Gang runter – für dich, und auch für deinen Sohn. Denn Alessio (6) braucht dich jetzt.