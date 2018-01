Pietro Lombardi spricht offen über das Thema Geld

Für die meisten Promis ist Geld ein absolutes Tabu-Thema. Kaum jemand spricht darüber. Pietro hingegen gibt jetzt offen und ehrlich zu: Geld ist für ihn wichtig! Allerdings nicht so wichtig wie seine Familie. In seinem Buch ‚Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben’ erklärt er, wie er zum Thema Geld steht.

„Natürlich spielt das Geld eine Rolle, aber ganz ehrlich, bei wem ist es denn nicht so“, gibt er zu. In erster Linie arbeitet er jedoch als Sänger, weil es ihm Spaß macht und seine Fans ihm wichtig sind. Um zu betonen, dass Geld nicht alles für ihn ist, erklärt er: "Einige Male habe ich sogar auf richtig viel Geld verzichtet, weil mein Sohn mich gebraucht hat!" Alessio ist eben sein Ein und Alles.

Pietro behauptet von sich selbst trotz aller Erfolge sehr bodenständig geblieben zu sein. In seinem Zuhause sehe es genauso aus wie bei allen anderen auch. "Wer mir das nicht glaubt, der kann mich gerne in meiner Wohnung in Köln besuchen kommen", so der 25-jährige.