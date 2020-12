Pietro Lombardi: Stalking-Drama um Ex Laura Maria!

"Jemanden zu vermissen, hängt nicht davon ab, wie lange man sich nicht gesehen hat, sondern wie tief dieser Mensch in deinem Herzen steck"“, sagte Pietro Lombardi (28) kurz nach der Trennung von seiner schönen Influencerin Laura Maria (25), laut "Woche heute". Und Laura scheint ganz schön tief im Herzen des Sängers zu stecken. Denn obwohl bei dem Paar nach wenigen Wochen schon wieder alles aus war, kann Pietro die kurze, aber schöne Zeit mit seiner Liebsten offenbar nicht vergessen.

Klingt süß, ist in der Praxis für Laura aber anstrengend. Denn Pietro stellt ihr auf ihrem Instagram-Account nach! Während einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Kanal wurde sie von einem vermeintlichen Fan scheinheilig gefragt, ob sie ihren Ex noch liebt. Dieser Anhänger entpuppte sich dann tatsächlich als Pietro! "Warum fragst du mich das hier", entgegnet sie sauer und outete ihren Ex als Stalker. Peinlich, peinlich! So wird das nichts mit einem Liebescomeback!