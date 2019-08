Pietro Lombardi: Streit mit Sarahs Freund Roberto?

Sarah und waren Deutschlands Traumpaar. Vor acht Jahren lernten sie sich bei " " kennen. 2013 folgte die Hochzeit. Wenig später kam Söhnchen Alessio auf die Welt. Doch die Liebe zerbrach. Im Oktober 2016 gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Hat Pietro Stress mit Roberto?

Mittlerweile hat Sarah wieder einen neuen Mann in ihrer Seite: Roberto Ostuni. Der Deutsch-Italiener verbringt nicht nur viel Zeit mit Sarah, sondern auch mit Alessio. Erst kürzlich waren die drei gemeinsam im Urlaub. Doch was sagt eigentlich Pietro dazu? Gibt es etwa Zoff zwischen den beiden Männern?

Pietro Lombardi: Knallharte Vorwürfe gegen den Popsänger!

Nein, im Gegenteil! "Ich verstehe mich Roberto super. Er hat mein vollstes Vertrauen. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Sehr respektvoll. Ich vertraue ihm Alessio voll und ganz an", plaudert Pietro jetzt im Interview mit aus.

Deshalb hat Pietro keine Freundin

Während Sarah mit Roberto auf Wolke 7 schwebt, ist Pietro immer noch Single. "Das letzte Mal habe ich mit Sarah Händchen gehalten. Ich hatte seit ihr keine Love Story mehr", gab der "DSDS"-Juror kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung zu. "Ich glaube, ich müsste eine Frau kennenlernen, die mich nicht kennt. Ich bin sehr vorsichtig. Wenn du Erfolg hast, musst du nicht schön sein oder einen starken Charakter haben, denn es gibt so viele fame-geile Mädchen, die in mich verliebt sind oder mit mir zusammen sein wollen, ohne dass sie mich in Echt getroffen haben. Da kann doch was nicht stimmen." Ausgerechnet Sarah will Pietro jetzt bei der Liebes-Suche unter die Arme greifen. Mal sehen, ob bei Pietro bald wirklich Amors Pfeil trifft...

Kürzlich musste Pietro eine schockierende Diagnose verkraften. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: