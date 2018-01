Pietro Lombardi: Süße Baby-Beichte

Pietro Lombardi ist ein wahrer Vollblut-Papa. Der 25-Jährige würde alles für seinen kleinen Alessio tun. Nun verriet der Sänger, dass seine Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen ist.

"Vater zu sein ist für mich das Schönste“, erklärt er gegenüber „spot on news“. „Ich würde gerne noch mehr Kinder bekommen." Sein Sprössling soll also auf keinen Fall ein Einzelkind bleiben!

Kürzlich gestand der DSDS-Star, wie sehr er an der Vaterrolle gewachsen ist. Im Vergleich zu früher sei er viel erwachsener und selbstständiger geworden. Nun fehlt dem Romantiker nur noch die passende Frau an seiner Seite. Seit der Trennung von Sarah konnte er sich auf keine Beziehung einlassen.

"Ich bin bisher nicht mal mit einer Frau essen gegangen. Es fragen mich immer mal welche, ob wir nicht essen gehen wollen. Aber ich sage immer nein. Denn irgendwer macht dann ein Foto, und am nächsten Tag steht es in der Zeitung. Alle warten doch darauf, und deswegen vermeide ich es komplett. Das ist traurig, aber so ist es leider", erklärte er vor einiger Zeit gegenüber "Bild am Sonntag".