Pietro Lombardi: Süße Beichte! So sollte seine Traumfrau sein

Seit der Trennung von Sarah ist als Single unterwegs. Die richtige Frau hat er bisher noch nicht gefunden. Dabei hat der 25-Jährige gar nicht mal so hohe Ansprüche.

Pietro steht auf süße Frauen

„Süß. Ehrlich. Das würde mich schon glücklich machen“, verrät er gegenüber . „Ich kann mit so Ladys gar nichts anfangen. So ladylike, also so schöne Handtasche, und High Heels den ganzen Tag. Das ist gar nichts für mich. Ich brauche einfach ein normales Mädchen!"

Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit der ganz großen Liebe. Da wird der Sänger nämlich in der DSDS-Jury sitzen und sich vor Verehrerinnen sicherlich kaum noch retten können.