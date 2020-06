Pietro Lombardi: Süße Liebeserklärung an Sarah zum Jahrestag

Man mag es kaum glauben, aber ganze fünf Jahre ist es schon her, dass Sarah Engels (23) und Pietro Lombardi (23) bei DSDS den Grundstein für ihre große Liebesgeschichte legten.

Heute, ein halbes Jahrzehnt und eine Traumhochzeit später, scheint das Pärchen nach der Geburt von Baby Alessio glücklicher denn je - Grund genug für Pietro, das gemeinsame Liebesglück mit seinen Fans auf Facebook zu teilen!

Zum Liebesjubiläum postete Pietro dort das anrührende Hochzeitsvideo des Paares und überraschte seine Sarah dazu mit einer wunderschönen Liebeserklärung:

"Ich bekomme immer wieder Gänsehaut, wenn ich unser Hochzeitsvideo anschaue", so Pietro gerührt. "Am 1.3. sind wir drei Jahre verheiratet. Wir haben so viel zusammen durchgestanden und ich liebe dich noch genauso wie am ersten Tag. So eine Frau wie dich an der Seite zu haben, ist das Schönste, was es gibt. Seit fünf Jahren sind wir zusammen und haben zusammen ein wundervolles Kind und ihr seid einfach mein Leben. Ich verspreche euch, solange ich Luft zum Atmen habe, werde ich alles dafür machen, dass es euch gut geht. Ich liebe euch", schließt Pietro seine gefühlvolle Nachricht.

Kein Wunder, dass auch die Fans von den Worten des 23-Jährigen ganz ergriffen waren!

"Gänsehaut pur", schreibt ein User bewegt, "Ich bin überwältigt" oder "Mir kommen die Tränen", befinden andere gerührt.