Pietro Lombardi: "Tinder"-Beichte!

Obwohl Pietro Lombardi und Sarah Lombardi gemeinsam bei der "RTL"-Show "Menschen Bilder Emotionen 2017" auftraten, ist ein Liebescomeback der beiden Sänger auszuschließen. Dennoch ist Pietro weiterhin auf der Suche nach einer neuen Liebe. Greift der Star dafür auf eine Dating-App zurück?

Pietro Lombardi will sich verlieben

Nach den gemeinsamen Jahren mit Sarah ist Pietro Lombardi nun bereit für eine neue Freu an seiner Seite. Gegenüber "Closer" verrät er: "Ich will mich unbedingt verlieben. Ich bin ein totaler Beziehungsmensch." Für die Suche will sich Pietro allerdings Zeit lassen und nichts überstürzen. Kommt dabei eine Dating-App für Pietro auch in Frage?

Pietro Lombardi ist auf der Liebes-Suche

Obwohl Pietro auf der Suche nach einer neuen Liebe ist, ist eine Dating-App wie "Tinder" keine Option für den 25-Jährigen. So beichtet er: "Wenn, dann richtig. Ich mache keine halben Sachen. Ich werde mich sicher nicht in eine Frau verlieben, die ich aus dem Internet kenne." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich habe auch keinen Bock auf 'Tinder' oder so was. Ich bin echt kein Playboy, ich will nicht einfach eine abschleppen." Ob es 2018 mit einer neuen Liebe für Pietro klappt, ist abzuwarten. Wir drücken dem Sänger bei seiner Suche jedenfalls die Daumen!