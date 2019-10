Pietro Lombardi: Tränen-Drama! Seine Gefühle gehen mit ihm durch

2011 ging als Sieger der 8. „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel hervor. Obwohl er mittlerweile ein waschechter Star ist, kann er manchmal immer noch nicht glauben, wie erfolgreich er eigentlich ist.

Rocco Stark: Er lässt die Liebes-Bombe platzen!

Tränen auf der Bühne

Bei einem Konzert ließ der Sänger seinen Gefühlen nun freien Lauf und weinte auf der Bühne. „Wenn die Fan-Liebe dich einfach nur überwältigt“, schreibt er zu dem emotionalen Video von sich. In einem weiteren Post fügt er hinzu: „Sprachlos. Es ist das schönste Gefühl, zu wissen, dass, egal wie viele Ecken und Kanten ich auch habe, so ein starker Zusammenhalt in der Lombardi-Familie seit über 9 Jahren ist. Egal, ob ich oben stand oder am Boden lag, ihr hab nie an mir gezweifelt. Diese Liebe ist zu krass.“

Für seine süße Gefühlsbeichte bekommt der 27-Jährige viel Zuspruch von seinen Fans. Darüber dürfte er sich nach der knallharten Ansage von Melissa ganz besonders freuen…

So wütend hat man Pietro Lombardi noch nie erlebt! In einem Hotel verlor er nun gehörig die Fassung. Mehr dazu im Video: