Pietro Lombardi: Tränen in aller Öffentlichkeit!

Via "Instagram" lässt Pietro Lombardi seinen Gefühlen nun freien Lauf und offenbart wie glücklich er darüber ist, dass er mit seinen vier neuen Singles, die er in diesem Jahr veröffentlicht hat, absolute Mega-Erfolge feiert! Vor allem mit seinem neusten Werk "Vorbei" landete Pietro wieder direkt einen Superhit! Via "Instagram" offenbart Pietro: "In der heutigen Zeit mal kurz bekannt zu werden und wieder zu verschwinden, ist keine große Kunst. Mit lustigen Videos oder mit Liebesdramen für Aufsehen zu sorgen, ist für heutige Zeit nichts Großartiges. In der heutigen Zeit aber mit der Musik erfolgreich zu sein und mit den ganz Großen mitzuspielen, das ist noch mal eine ganz andere Liga." Er ergänzt: "Es ist echt nicht meine Art, so lange Texte zu verfassen, aber ich habe gerade Tränen in den Augen, weil ich einfach so dankbar darüber bin, dass WIR es in die Top 5 der Single-Charts geschafft haben. Die neue Single stieg auf Platz 4 in den Charts als einziger deutscher Künstler der Top 5. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt, nach elf Jahren zwischen Ed Sheeran und Elton John in den Charts zu sein? Ich kann das einfach nicht realisieren, was für ein riesiger Erfolg das ist. Ich bin im Inneren immer noch derselbe kleine Junge, der ich damals war." Wow! Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Pietro auf dieser Gefühlswelle noch lange reiten darf!