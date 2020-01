Pietro Lombardi: Traurige Beichte!

Oh je! Was für traurige Nachrichten von Pietro Lombardi! In einer ehrlichen Beichte spricht der Sänger nun Klartext...

Huch, so kennen wir Pietro Lombardi ja gar nicht. Eigentlich ist der Sänger für seine fröhliche und lockere Art bekannt. Umso verwunderlich somit die neuste Nachricht von ihm...

Pietro durchlebte turbulente Zeiten

Das vergangene Jahr war für Pietro alles andere als langweilig. Neben seiner Karriere, mit der er auf der Überholspur ist, durchlebte der Sänger eine heiße Dating-Phase mit " "-Melissa und sorgte dabei für ordentlich Gesprächsstoff. Doch obwohl er und Melissa ihrer Liebe keine Chance gaben, ließ sich Pietro davon nicht aus der Bahn werfen und zeigte sich weiterhin selbstsicher. Doch jetzt das Traurige! Wie der Sänger nun berichtet, gibt es einem Punkt in seinem Leben, der ihm so gar nicht passt: sein Gewicht!

Pietro ist unzufrieden

Wie Pietro nun berichtet, ist er von seinem aktuellen Körpergewicht absolut genervt. So ist er der Meinung, dass er mit einer Körpergröße von 1,74 cm mit 104 Kilo einfach zu schwer ist. So erklärt gegenüber "Prominent": "Also wenn du beim Duschen deine Füße nicht mehr sehen kannst, das ist hart." Oh je! Erst kürzlich teilte Pietro mit seinen Fans in seiner " " ein Video, welches ihn beim Sport zeigte. Scheinbar will Pietro im neuen Jahr den überflüssigen Kilos den Kampf ansagen. Wir wünschen ihm dabei jedenfalls viel Erfolg!

Huch, so kennen wir ja gar nicht: