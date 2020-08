Pietro Lombardi: Traurige Beichte! So sehr leidet er wirklich

"Ich fühle mich so leer"

Nach dem Eingriff klagt Pietro in seiner Instagram-Story über das komische Gefühl, das er nun hat: "Ich schwöre es euch, es ist so ein komisches Gefühl, wenn der Backenzahn fehlt. Ich fühle mich so leer. Wirklich. Als hätte ich gar keine Zähne im Mund. Aber bald ist wieder alles gut."

Zum Glück hat Pietro jetzt jemanden, der sich um ihn kümmern kann. Kürzlich gestand er, dass er gerade eine Frau kennenlernt. Und seine neue Flamme scheint ihm so richtig den Kopf verdreht zu haben! Trotzdem möchte er momentan noch keine genauen Details verraten. Allerdings handelt es sich laut "Closer"-Informationen möglicherweise um eine gewisse Laura aus Düsseldorf. Kürzlich waren die beiden sogar gleichzeitig auf Mallorca. Es bleibt also weiterhin spannend...