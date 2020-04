Pietro Lombardi: Traurige Bilder! Bitter, was er jetzt durchmachen muss

Als Dauer-Single hat es in Corona-Zeiten besonders schwer. Neben seinem Job als „ “-Juror gibt es kaum noch Kontakt zu anderen Menschen. Selbst seinen geliebten Sohn bekommt der Sänger nur noch selten zu Gesicht. Traurig: Seine Einsamkeit treibt bereits seltsame Blüten…

Die Wohnung ist leer, kein einziger Mucks ist zu hören, niemand wartet auf ihn, wenn Pietro nach Hause kommt. Um die Stille und Leere um ihn herum und wohl auch in seinem Herzen zu füllen, flüchtet er in die virtuelle Welt. Oft sucht er noch nach Mitternacht zumindest per -Livestream eine Art Verbindung zu Fans und Freunden, um sich wenig später aufs Sofa fallen und vom Fernseher ablenken zu lassen. Die einzige „echte“ Gesellschaft bei diesen einsamen -Abenden leistet ihm ein bunter Helium-Ballon, dem er regelmäßig sein Leid klagt.

Pietro Lombardi wünscht sich eine Freundin

Der Sänger gibt offen zu, dass er trotz seines Erfolgs nicht rundum glücklich ist. „Ich bin einsam, da bringt dir auch kein Geld was“, verriet er gerade im Interview. Tatsächlich scheint Pietro immer mehr zum Einsiedler zu werden. Seit seiner Trennung von Sarah im Herbst 2016 hatte er offiziell keine Freundin mehr. Wie gern würde der unfreiwillige Eremit sich endlich mal wieder verlieben, aber seine bisherigen Flirt-Versuche waren von eher bescheidenen Resultaten gekrönt. Und das dürfte jetzt während der erzwungenen Isolation nicht besser werden.

Pietro Lombardi: Jetzt herrscht traurige Gewissheit!

Bleibt wohl vorerst nur der Ballon als Weggefährte. Das Ganze erinnert an den Kinohit „Cast Away“, in dem (63) alias Chuck Noland auf einer einsamen Insel landet. Sein einziger Trost ist ein Volleyball, den er Wilson nennt und in jahrelange (Selbst-)Gespräche verwickelt. Bei seiner Rettung muss er Wilson jedoch zurücklassen, um neu ins Leben starten zu können. Hoffentlich kennt Pietro den Film – und gibt seinem Ballon nach der Corona-Krise den Korb, um sich bessere Gesellschaft zum Durchstarten in die Zukunft zu suchen…