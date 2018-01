Pietro Lombardi: Traurige Liebes-Beichte

Der arme Pietro Lombardi! Eigentlich ging es dem Sänger als Single ganz gut - zumindest erklärte er dies ständig seinen Fans. Doch jetzt macht er plötzlich eine traurige Beichte, die seinen Anhängern das Herz bricht.

Pietro Lombardi: Die schwierigste Zeit seines Lebens

Pietro Lombardi: Einsam und traurig

Aktuell liegt Pietro Lombardi krank im Bett. Und da überwältigen ihn offenbar seine Gefühle. In einer Insta-Story klagt er sein Leid. "Ich hätte so gern eine Freundin, aber keine will mich! Ich bin krank und keiner tröstet mich! Ich bin ganz alleine", erklärt er ganz traurig in dem Clip.

Pietro Lombardi hatte noch kein Date

Während Sarah Lombardi nach der Trennung im Oktober 2016 offiziell mit ihrem Ex Michal Traczyk zusammenkam, war Pietro Lombardi alleine. Bis heute hat es offenbar keine Frau geschafft sein Herz zu erobern. Wie er selber immer wieder erzählt, schreibt er zwar mit Frauen, doch zu einem Treffen kam es nie - aus einem einfaceh Grund. Er hat einfach keine Lust auf Schlagzeilen.

Doch auch, wenn Pietro Lombardi bisher offenbar gerne Single war. Mittlerweile sehnt er sich nach einer neuen Liebe. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja bald und Pietro ist nicht mehr alleine...