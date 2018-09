Pietro Lombardi: Traurige Liebes-Beichte!

scheint von Jahr zu Jahr erfolgreicher zu werden. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der Sänger als neues -Jury-Mitglied in der nächsten Staffel zu sehen sein wird. Doch während sich Pietro um seine Karriere definitiv keine Gedanken machen muss, feiert er Privat nur wenig Erfolge...

Pietro Lombardi: Schock-Moment nach seinem Auftritt!

Pietro Lombardi hat keine Freundin

Seit der Trennung von geht es in Pietros Liebesleben eher ruhig zu. Während seine Ex Sarah in ihrem Roberto bereits einen neuen Partner fürs Leben gefunden hat, ist Pietro nach wie vor solo unterwegs. Doch wie geht der Sänger mit dieser Liebes-Flaute um? Ist er gerade überhaupt auf der Suche nach einer neuen Beziehung? In seiner " "-Story macht Pietro seinen Gefühlen nun Luft!

Will Pietro eine Freundin?

Wie Pietro in seiner "Instagram"-Story verkündet, würde er einfach keine passende Frau finden. So erläutert er: "Ich finde einfach kein Girl". Doch stört Pietro dieser Zustand überhaupt? Wohl kaum! So kommentiert der Sänger weiter: "Aber um ehrlich zu sein, suche auch nicht". Seine Fans können also unbesorgt sein: Pietro fühlt sich auch als Single absolut wohl! Ob er uns demnächst trotzdem mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!