Pietro Lombardi: Traurige Liebes-Beichte! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Pietro ist noch als Single unterwegs

Während einer Fragerunde auf Instagram lässt Pietro durchblicken, dass er noch nicht mit der Frau zusammen ist, die er gerade kennenlernt. "Jemanden kennenlernen heißt nicht, dass ich eine Freundin habe", erklärt der ehemalige "DSDS"-Juror. "Man wünscht sich schon für die Zukunft eine ehrliche und liebevolle Frau. Aber Single-Leben passt schon. Auf Krampf ist auch nichts. Deshalb mal schauen, was in Zukunft so passiert."

Im Moment konzentriert der 28-Jährige sich lieber auf seine Karriere und seine neue Bleibe. Vor wenigen Tagen verriet er nämlich, dass er sich unbedingt ein schönes Haus kaufen möchte. Söhnchen Alessio wird allerdings nicht bei ihm einziehen. "Alessio lebt bei Sarah und das ist auch genau richtig so. Ein Kind gehört zu seiner Mama. Natürlich auch Papa, aber ihr wisst, was ich meine. Aber klar wird es im neuen Haus ein Alessio Zimmer geben. Er gehört zu mir, der Kleine, und ist 2-3 Mal die Woche bei mir."

Drama um Alessio! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: