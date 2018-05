Pietro Lombardi: Traurige Nachrichten!

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Pietro Lombardi. Obwohl der Sänger für seine selbstbewusste Art bekannt ist, überrascht Pietro seine Fans nun mit einer Aussage, mit der absolut niemand gerechnet hätte. Pietro gewährt dabei tiefe Einblicke in sein Privatleben...

Pietro Lombardi: "Tinder"-Beichte!

Pietro Lombardi: So sehr litt er wirklich

Vor knapp anderthalb Jahren gaben Sarah und Pietro ihre traurige Trennung bekannt. Dass diese Zeit für beide definitiv nicht leicht war, ist den meisten ihrer Fans bewusst. Vor allem der erbitterte Rosenkrieg zwischen den Sängern führte zu einer Vielzahl von Negativ-Schlagzeilen, denen die beiden immer wieder gegenübertreten mussten. Doch damit nicht genug! Wie Pietro jetzt verrät, musste er sich ebenfalls einer Vielzahl von Alltags-Problemen stellen. So berichtet der 25-Jährige gegenüber "red": "Ja, also bevor die Trennung war mit Sarah, hat natürlich Sarah den meisten Teil gemacht, sei es kochen, putzen, Wäsche, etc. Und ich war dann alleine auf mich gestellt und musste das alles lernen. Und das war natürlich erstmal komisch, die ersten zehn Essen waren auch verbrannt und haben gar nicht geschmeckt, ich habe es trotzdem gegessen, weil ich Hunger hatte. Und ja, man musste, man muss reifer und selbstständiger werden." Ehrliche Worte, die zeigen: Pietro durchlebte definitiv eine harte Zeit, konnte sie dennoch mit Bravour meistern. Doch wie sieht es aktuell in seinem Privatleben aus? Hat Pietro momentan eine Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt?"

Pietro Lombardi: Er hat eine ganz genaue Vorstellung

Ob Pietro momentan eine Herzdame in seinem Leben hat, ist nicht bekannt. Allerdings hat der Sänger von seiner Zukünftigen eine ganz bestimmte Vorstellung. Er verrät: "Ja, also meine Traumfrau muss einfach cool und entspannt sein! Sie darf jetzt nicht sagen: 'Oh, hier ein Krümelchen! Ich gehe ins Bad, okay, tü, tü, tü, das muss weg! Oh Nein!' Sondern die muss einfach echt sein, verstehst du? Wenn da ein Krümel ist, dann lass den Krümel doch da! Irgendwann fliegt er von alleine weg. (...) Und wenn man irgendwie ein Bäuerchen machen muss, dann mach dein Bäuerchen und danach ist wieder gut. Punkt!" Mal sehen, ob Pietro dieses Jahr solch eine Frau an Land ziehen wird! Wir sind gespannt...