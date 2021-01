Pietro Lombardi: Traurige Neuigkeiten! Es gibt kein zurück mehr!

Obwohl Pietro und seine Laura Maria so glücklich miteinander schienen, gaben die beiden ihrer Liebe keine Zukunft mehr. Selbst der gemeinsam gekaufte Beziehungshund scheint für Pietro kein Grund zu sein, um mit seiner Ex weiterhin Kontakt zu haben. So verrät der Sänger nun gegenüber "RTL": "Tatsächlich habe ich ihr den Hund geschenkt, also es ist ihr Hund. Ich habe halt gesagt, es ist auch mein Hund, aber tatsächlich ist es ihr Hund, ist ein Geschenk. Und ich finde jetzt nicht, dass ein Hund irgendwie bindet, dass man sagt, wegen dem Hund muss ich. Wenn man ein Kind hat, dann kann man sagen, okay, wegen dem Kind müssen wir und wollen wir auch Kontakt haben. Aber ich halte jetzt keinen Kontakt wegen einem Hund, sage ich ganz ehrlich obwohl ich Hunde liebe." Autsch! Nach einem Beziehungs-Comeback klingt das definitiv nicht. Doch ganz will Pietro den Glauben an die Liebe dennoch nicht aufgeben...