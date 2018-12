Pietro Lombardi! Trauriger Abschied von Alessio!

Reddit this

Oh je, dieser Nachricht von Pietro Lombardi geht definitiv unter die Haut!

Armer ! Momentan ist der Star dabei zu sehen, wie er als neues "DSDS"-Jury Mitglied mit den anderen Juroren nach dem nächsten Superstar sucht. Für seine Fans eine absolute Sensation. Doch jetzt das Traurige...

Pietro Lombardi: Öffentliche Liebeserklärung!

Pietro fällt der Abschied schwer

Für seine neue Rolle als " "-Juror legt Pietro mit seinen Kollegen nun einen Stopp in Thailand ein. Eigentlich ein absolute Traum-Reise-Ziel, schließlich entkommt Pietro so dem ungemütlichen Winterwetter. Doch für den Star steht dabei vor allem eine Tatsache im Vordergrund: Er muss fürs Erste Abschied von Alessio nehmen. Wie schwer ihm das fällt, zeigt nun einer seiner jüngsten " "-Posts. Pietro teilt nämlich ein süßes Video mit Alessio, zu dem er kommentiert: "Werde dich vermissen mein Schatz. Papa ist bald wieder da." Was für eine süße Botschaft, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt!

Pietros Fans sind gerührt!

Wie unter dem Post von Pietro deutlich wird, hat er mit seinen liebevollen Worten bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ok, dass ist Zucker" sowie "Soooo süß ihr Zwei". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass die liebevollen Fan-Worte Pietro den Abschied von Alessio ein wenig erleichtern...