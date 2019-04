Pietro Lombardi: Trauriger Abschied! Es bricht ihm das Herz

Reddit this

Armer Pietro Lombardi! In der letzten "DSDS"-Liveshow musste er sich von seinem Favortiten verabschieden...

Momo Chahine konnte am Samstagabend Jury und Publikum mit dem Song "Fresh" von Kool & The Gang nicht überzeugen. Er musste seine Koffer packen. Besonders für Pietro Lombardi ein Schlag ins Gesicht...

Pietro Lombardi: "Ich liebe dich, Momo"

Denn zwischen dem " "-Juror und Momo stimmt einfach die Chemie. Die beiden kannten sich schon vor der Show. Der 22-Jährige coverte in der Vergangenheit immer wieder Pietros Songs. "Ich liebe dich, Momo, egal, was die anderen drei sagen", urteilte Pietro schon beim Casting.

Pietro ist extrem traurig

Klar, Momos Rauswurf am Samstag nicht spurlos an ihm vorbei ging. "Natürlich bin ich traurig! Weil es war eine ganz besondere Verbindung…", sagte er im Interview mit zu. Trotzdem gab er zu, dass Momo zurecht die Show verlassen musste. Die anderen Kandidaten waren an dem Abend einfach stärker. Doch Momo muss den Kopf trotzdem nicht hängen lassen! "Ich werde ihn auf jeden Fall supporten und unterstützen", versprach Pietro.