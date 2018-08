Pietro Lombardi: Trauriger Abschied von seinen Fans!

Oh je, was hat es denn mit dieser Nachricht von auf sich? Das der Sänger sich in der letzten Zeit zu einem echten "Instagram"-Profi entwickelte, ist seinen Anhängern bereits bekannt. Umso verwunderlicher somit das neuste Statement von Pietro, welches er nun mit seiner Community teilt...

Pietro Lombardi: Er ist ein Insta-Star

Während andere "Social Media" dafür nutzen, um ihre Follower an ihrem Privatleben teilhaben zu lassen, ist Pietro auch bei Instagram immer wieder zu bewundern, wie er sein musikalisches Talent zum Besten gibt. Dass er damit bei seinen treuen Anhängern regelmäßig voll ins Schwarze trifft, wird vor allem anhand der Reihe von Komplimenten unter seinen Posts deutlich. So ist zu lesen: "Gänsehaut pur." sowie "Was für ein Mann und was für eine traumhaft schöne Stimme!" Mehr Fan-Liebe geht echt nicht. Doch nun die traurige Nachricht...

Pietro Lombardi: Seine Fans müssen auf ihn verzichten

Wie Pietro nun in seiner neusten " "-Story verrät, müssen seine Fans in den nächsten Tagen vorerst auf ihr Idol verzichten. So erläutert Pietro: "Leute versprochen ab nächster Woche bin ich wieder zurück auf Instagram live Storys alles war echt viel los zurzeit war im Kopf nicht ganz da hab viel Zeit mit meinem kleinen verbracht, weil ich jetzt in Urlaub gehe und viele andere Sachen liebe euch eure Maschine pieeeee." Ehrliche Worte, die Pietros Fans sicherlich ein wenig traurig stimmen. Schließlich müssen sie sich jetzt noch eine Woche gedulden, bis Pietro sie wieder mit neuen Musik-Updates versorgt. Doch zum Glück ist der Abschied ja nur auf Zeit...