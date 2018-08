Pietro Lombardi: Trauriger Liebesfrust!

PIETRO LOMBARDI (26) - Der kann sich sehen lassen: Pietro ist wieder in Form wie nie – weil er als Single viel Zeit für Sport hat?

Der Babyspeck ist endgültig weg! Pietro Lombardi (26) ist in Shape wie nie, geht mehrmals die Woche zum Krafttraining und hält Diät – so gut er kann. Seit der Trennung von Sarah (25) ist Pietro Single und nutzt offensichtlich jede freie Minute für seine Body-Optimierung. Pumpen gegen die Einsamkeit …

Wie heißt es so schön? Beziehungen machen dick, bei Liebeskummer nimmt man ab. Pietro hat selbst schon einige Jo-Jo-Phasen durchgemacht, war mal kräftiger, mal schlanker. Jetzt will er sein Gewicht aber dauerhaft halten. „Manchmal sehe ich Fotos oder Videos von mir und denke, oh Gott, ich muss was tun! Das motiviert mich, und ich gehe erst recht ins Studio“, sagt Pietro zu CLOSER und erklärt: „Phasenweise esse ich nämlich einfach zu viel. Mein Laster ist, dass ich mir nach dem Training oft Fast Food gönne. Aber jetzt will ich dafür sorgen, dass es endlich konstant bleibt.“

Angenehmer Nebeneffekt: Sport lenkt ab, Pietro hat weniger Gelegenheit, über sein Single-Dasein nachzudenken. Denn eigentlich wünscht sich Pietro eine neue Partnerin, wie er vor Kurzem auf verriet: „Ich hätte so gern eine Freundin, aber keine will mich! Ich bin krank, und keiner tröstet mich! Ich bin ganz alleine.“ Dabei würde es an potenziellen Kandidatinnen nicht mangeln, verrät er. „Ich habe natürlich viele Frauen kennengelernt und ich glaube, immer dann, wenn ich merke: Okay, könnte etwas werden, dann geht so eine Mauer hoch, wie so ein Schutzschild. Das wird mir immer zum Verhängnis.“ Pietros Problem? Der Promi-Status. „Sarah hat mich kennengelernt, als mich noch keiner kannte. Heute muss ich mich fragen, ob eine Frau den Menschen Pietro will oder mehr am Ruhm interessiert ist.“

Statt Liebe stehen derzeit also Sport und Ernährung auf der Tagesordnung. Und natürlich Musik! Aber irgendwo wird es doch auch für den ehemaligen „ “-Gewinner noch jemanden geben, oder? Pietro hat allerdings ziemlich konkrete Vorstellungen, wie die neue Frau an seiner Seite sein müsste: „Eine, die ständig im Spiegel checkt, wo ihre Wimperntusche gerade hängt, ist nichts für mich. Ich brauche halt ein Mädchen, das genauso verrückt ist wie ich.“

Bis er das gefunden hat, wird er im Fitnessstudio einfach seine Muskelberge trainieren. Und wer weiß, vielleicht läuft ihm ja auch genau dort seine nächste große Liebe über den Weg …