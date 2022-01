Pietro Lombardi: Trauriger Todesfall! Sein Herz ist gebrochen

Pietro Lombardi hat ein riesiges Herz. In den letzten Jahren überraschte er immer wieder seine Fans mit süßen Aktionen - auch die 26-Jährige Sebi. Sie war seit ihrer Geburt an den Rollstuhl gefesselt. Jetzt ist die junge Frau leider an den Folgen ihrer Krankheit gestorben.

Auch interessant: