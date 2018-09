Pietro Lombardi: Liebes-Drama!

Reddit this

Seit zwei Jahren ist Pietro mittlerweile Single. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi, konnte keine Frau mehr sein Herz erobern. Hat sich das mittlerweile etwa geändert? Auf seinem -Account schwärmte der Sänger von Jana Ina Zarella. "Unglaublich. Gänsehaut. So wunderschön diese Frau", sagte er als die " "-Moderatorin in Zeitlupe im zu sehen war. Zu dem Video fügte er noch hinzu: "Ich liebe diese Frau."

Affäre mit der Frau seines besten Freundes?

Der einzige Haken: Seine Traumfrau ist seit 13 Jahren glücklich mit seinem Kumpel Giovanni verheiratet. Wie gut die Beziehung funktioniert, erzählte Jana Ina erst kürzlich "InTouch Online" im Interview: "Wir respektieren uns sehr und geben uns viel Freiraum, damit wir auch als Einzelperson wahrgenommen werden. Aber das Wichtigste ist Spaß. Wir lachen unglaublich viel miteinander."

Pietro Lombardi: Er lässt die Bombe platzen

Pietro litt lange unter der Trennung von Sarah

Pietro ist schon lange gut mit Familie Zarella befreundet. Sie unterstützen den zukünftigen „ “-Juroren nach der Trennung von Sarah, feierten sogar Weihnachten zusammen. Sind bei den gemeinsamen Treffen etwa heimliche Gefühle entstanden? Dabei hat Pietro bereits selber schlechte Erfahrungen mit Dreiecksbeziehungen gemacht. Seine Ex Sarah betrog ihn mit ihrer Jugendliebe Michael T. Das brach dem sonst so fröhlichen Sänger damals das Herz! Kaum vorstellbar, dass er seinem besten Freund das gleiche antun würde. Vielleicht erlaubte sich Pietro mit der öffentlichen Liebeserklärung an Jana Ina einfach einen Scherz...