Pietro Lombardi: Trauriges Liebes-Drama!

Seit der Trennung von Sarah ist Pietro Lombardi Single. Dabei hätte er so gerne eine Frau an seiner Seite...

Sarah und waren DAS Traumpaar der deutschen Show-Branche. Die beiden lernten sich bei " " kennen - und lieben. 2013 gaben sie sich das Ja-Wort. Zwei Jahre später kam Söhnchen Alessio auf die Welt. Umso überraschter waren die Fans, als 2016 die Trennung bekannt wurde. Während Sarah seitdem einen Freund nach dem anderen hatte, ist Pietro alleine geblieben...

Pietro Lombardi hatte kein Glück mit der Liebe

Der Sänger hat seine Traumfrau einfach noch nicht gefunden. Dabei wünscht er sich so sehr eine neue Liebe in seinem Leben, wie er jetzt bei einer Fragrunde auf verrät. "Hättest du gerne wieder eine Frau an deiner Seite", will ein Follower von ihm wissen. Pietros Antwort: "Klar! Aber nicht so einfach..."

Pietro Lombardi wünscht sich eine neue Freundin Foto: Instagram/ pietrolombardi

Will Pietro Lombardi nochmal heiraten?

Trotzdem hat Pietro den Glauben an die große Liebe noch nicht aufgegeben. Sogar eine zweite Hochzeit schließt er nicht aus. "Liebe geht auch ohne heiraten, aber sag niemals nie", offenbart er. Wir drücken die Daumen, dass er bald endlich die Richtige findet...

