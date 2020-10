Pietro Lombardi: TV-Hammer! Jetzt tritt er in die Fußstapfen vom Wendler

Während Laura sich also im Netz schon mal ganz in Ruhe an die Kamera gewöhnen kann, ist Pietro längst ein Profi in Sachen Liebes-Vermarktung. Wir erinnern uns: Während seiner Ehe mit Sarah Lombardi (28) gab es gleich vier Formate, die sich um ihren privaten Alltag und Meilensteine ihrer Beziehung drehten. Nach ihrer schmutzigen Trennung, die natürlich ebenso detailliert thematisiert wurde, zog er zwar eine eher bittere (Zwischen-)Bilanz: „Sarah und Pietro waren eine Marke im Fernsehen. Heute würde ich so etwas nie wieder machen.“

Doch ob diese Entscheidung wirklich endgültig war? Ein dicker Scheck würde Pietro vermutlich zum Umdenken bewegen. Er weiß, dass eine gemeinsame Show lukrativ sein kann. Für Laura ist es zudem eine gute Chance. Als Neu-Influencerin braucht sie Aufmerksamkeit. Durch TV-Auftritte steigt ihre Bekanntheit und somit auch die Gage, die sie für Werbedeals verlangen kann. Diese Chance will der bekennende Gerne-Großverdiener Pietro seiner Liebsten doch sicher nicht nehmen…