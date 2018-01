Pietro Lombardi: Überraschende Alkohol-Beichte

Für Pietro Lombardi läuft es beruflich sehr gut. Er landete mit seinem Song „Señorita“ nicht nur einen Mega-Hit, sondern brachte vor einigen Tagen auch sein erstes Buch auf den Markt.

Grund genug, die Sektkorken knallen zu lassen - oder? Nein, nicht für Pietro! „Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken“, verriet er nun auf seinem Snapchat-Account. Der 25-Jährige stößt auf seinen Erfolg also lieber mit alkoholfreien Drinks an.

„Man will ja eigentlich immer alles ausprobieren, aber bei Alkohol war's immer so, dass man schlechte Sachen hört. Man kann ja auch Alkohol trinken und nicht besoffen sein, wenn man aber nur schlechte Sachen hört, wie besoffen sein, Krankenhaus, dann probiere ich so etwas erst gar nicht aus“, erklärte der DSDS-Star schon vor einigen Jahren. Bis heute scheint sich an dieser Einstellung also nichts geändert zu haben!