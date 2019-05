Reddit this

Pietro Lombardi: Überraschende Ansage an Sarah!

Es ist offiziell! Sarah Lombardi sitzt in der Jury von "Das Supertalent". Doch was sagt eigentlich Ex-Mann Pietro dazu?

kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat mit den nächsten Mega-Job an Land gezogen. "Ich bin sehr glücklich als Jurorin dabei sein zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem darauf, wieder mit zusammen zu arbeiten", freute sie sich gegenüber . Jetzt meldete sich auch ihr Ex Pietro zu Wort...

So reagierte Pietro auf die Supertalent-News

"Lieber Dieter, ich bin sehr enttäuscht Ich dachte, wir wären Freunde. Wir wären Brüder", sagte er in seiner -Story - und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. "Dieter hat mich schon vor einem halben Jahr angerufen und gesagt: 'Hör zu, Sarah ist im Gespräch, wäre das okay für ich?' Natürlich ist das okay für mich. Ich gönn Sarah nur das Beste vom Herzen."

Pietro Lombardi: Jetzt packt der Sänger über seine Freundin aus!

Und dann richtete er noch eine persönliche Nachricht an die Mutter seines Kindes: "Liebe Frau Lombardi, Nachname ist auf jeden Fall sehr fresh. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Supertalent. Genieß den Moment. Genieß die Zeit und ich weiß, dass du das ganz, ganz toll machen wirst."

Zwischen Sarah und Pietro fließt kein böses Blut mehr

Mit so einer positiven Reaktion hätten die meisten Fans wohl nicht gerechnet. Denn Sarah und Pietro haben sich nicht immer so gut verstanden. Nach der Trennung gab es immer wieder Zoff zwischen dem einstigen " "-Traumpaar. Umso schöner, dass sich die beiden mittlerweile wieder besser verstehen.