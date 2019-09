Pietro Lombardi: Überraschende Beichte! "Ich bin verliebt"

Reddit this

hatte es in der Vergangenheit mit den Frauen nicht immer einfach. Die Ehe mit Sarah ging in die Brüche. Danach schaffte es keine Dame mehr, sein Herz zu erobern. Doch jetzt gesteht er: "Ich bin verliebt!" Haben wir da etwas was verpasst?

Pietro Lombardi kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus

Pietro hat sich jedoch nicht in eine Frau, sondern in ein Auto verschossen. Der Chartstürmer ist nämlich einer absoluter PS-Freak. Einen Porsche und einen Maserati hat er bereits. Jetzt kam ein schicker Mercedes Benz (639 PS) dazu. "Das ist Champions-League", schwärmte er in seiner -Story, als er den Wagen abholte. Das silberne Geschoss hat jedoch seinen Preis. Um die 160.000 Euro musste Pietro für das Auto hinlegen. Doch das ist ihm egal! "Ich schwöre, ich bin verliebt!", freute er sich.

Doch kurz nach dem Kauf dann der Schock! Die Frontscheibe war gerissen durch einen Steinschlag. Glücklicherweise lässt sich das schneller reparieren, als ein gebrochenes Herz...

