Pietro Lombardi: Überraschende Dating-Beichte!

Überraschende Dating-Beichte

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro sich seit seiner Trennung von Laura schon mit anderen Frauen getroffen hat. Seine kurze aber eindeutige Antwort: "Nein, habe ich nicht." Ein anderer User will wissen, wie man ihn als Frau verzaubern kann. "Mit Liebe", antwortet der Ex-"DSDS"-Juror grinsend.

An Angeboten dürfte es dem Sänger mit dem süßen Lächeln übrigens nicht mangeln. Das weiß auch Jana Ina Zarrella sehr gut! Denn schon im Januar bekam sie ständig Nachrichten von interessierten Frauen. "Entweder sagst du selbst, dass es nicht geht, dass ich dich nicht vermitteln kann. Oder du sagst: Gute Idee! Wir gründen einfach Tinderella und ich schicke dir ständig alle Nachrichten, bis du eine Dame findest, in die du dich verliebst. Aber bitte... sag was! Es sind unzählige Nachrichten. Alle wollen dich kennenlernen", erklärte sie im Januar lachend. Vielleicht möchte der 28-Jährige das Angebot seiner guten Freundin nun ja doch noch in Anspruch nehmen...

